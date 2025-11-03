Haberler

İnebolu'da kaybolan imam, uçurumda ölü bulundu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 2 gündür haber alınamayan İmam İlker Topaloğlu, arama çalışmaları sonucunda aracının bulunduğu uçurumun dibinde ölü olarak bulundu.

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde 2 gündür haber alınamayan imam İlker Topaloğlu (27), yaklaşık 100 metrelik uçuruma düşen aracının yanında ölü bulundu.

İnebolu ilçesindeki Güneşli köyünde yaklaşık 2 yıldır imam olarak görev yapan İlker Topaloğlu, cumartesi günü akaryakıt alacağını söyleyerek, ilçe merkezine gitti. Topaloğlu'ndan haber alınamayınca arama çalışması başlatıldı. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu İlker Topaloğlu'nun otomobili, İnebolu- Abana kara yolu arasındaki İskelle Burnu mevkisinde bulundu. Yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki uçurum dibinde bulunan otomobilin yanında ise Topaloğlu'nun cansız bedeni bulundu.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
