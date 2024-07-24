İnebolu'da dere ıslah çalışması sırasında yol çöktü
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Devlet Su İşleri tarafından sürdürülen dere ıslah çalışmaları sırasında Şehit Er Rahmi Yılmazer Caddesi üzerinde çökme meydana geldi. İnebolu-Kastamonu kara yolunun Kastamonu yönü ulaşıma kapandı ve ulaşım diğer şeritten çift yönlü olarak sağlanıyor. Karayolları ekipleri, çöken yolu ulaşıma açmak için çalışmalara başladı.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dere ıslah çalışması sırasında yol çöktü.
Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından İnebolu Çayı içinde sürdürülen ıslah çalışmaları sırasında dere yatağının yanından geçen Şehit Er Rahmi Yılmazer Caddesi üzerinde çökme oluştu.
Çökme nedeniyle İnebolu- Kastamonu kara yolunun Kastamonu yönü ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yolda önlem alırken ulaşım diğer şeritten çift yönlü olarak veriliyor.
Ekipler, çöken yolu ulaşıma açmak için çalışmalara başladı.