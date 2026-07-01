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İnebolu'da Kabotaj Bayramı'nın 100. Yılı Kutlandı

İnebolu'da Kabotaj Bayramı'nın 100. Yılı Kutlandı
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde düzenlenen törenle 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlandı. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve şehit denizciler için denize çelenk bırakılmasının ardından program sona erdi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İnebolu Liman Başkanı Emrah Bayraktar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Anıtı önündeki törenin ardından Kaymakam Necdet Uçar ve katılımcılar, Sahil Güvenlik botuyla liman dışına çıkarak şehit denizciler için hazırlanan çelengi denize bıraktı.

İlçe Müftüsü Ali Söyler'in dua etmesinin ardından program sona erdi.

Kaymakam Uçar, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Kanunu'nun 100. yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirterek, "1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile denizlerimiz üzerindeki egemenlik haklarımız güçlenmiş, Türk denizciliğinin gelişiminde önemli bir dönüm noktası yaşanmıştır. Aziz milletimizin denizcilik alanındaki kararlılığını ve bağımsızlık iradesini yansıtan bu anlamlı gün, ülkemizin denizcilik tarihindeki en önemli kazanımlardan biridir. Başta denizcilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyor, deniz şehitlerimizi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kadir Yıldırım
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