İnebolu'da Aşırı Yağışlar Heyelana Neden Oldu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar heyelana neden oldu.

İnebolu Meteoroloji Müdürlüğü rasathanesinin bulunduğu tepelik alanda heyelan meydana geldi.

Altmış dört metre yüksekliğindeki tepede meydana gelen heyelan nedeniyle kopan toprak kütleleri ve yamaçlardan yuvarlanan taşlar Zafer Yolu Caddesi'ne doğru aktı.

Taş ve toprak kütlelerinin yuvarlandığı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu geçici olarak tahliye edilip İnebolu Devlet Hastanesi'ne taşındı.

Kaldırıma ve yola yuvarlanan taşlar, yayalar ve araçlar için tehlike oluşturdu.