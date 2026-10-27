Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İnebolu'da 50 atlı, 2 gün sürecek 3'üncü İstiklal Yolu Atlı Yürüyüşü için yola çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İnebolu'da 50 atlı, 2 gün sürecek 3'üncü İstiklal Yolu Atlı Yürüyüşü için yola çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Binicilik ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen 3'üncü İstiklal Yolu Atlı Yürüyüşü, 50 atlının katılımıyla başladı. İnebolu'dan Türk bayraklarıyla uğurlanan atlılar, 2 gün sürecek yürüyüşü Seydiler ilçesinde tamamlayacak.

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde 50 atlı, Tarihi İstiklal Yolu güzergahında 2 gün sürecek 3'üncü İstiklal Yolu Atlı Yürüyüşü'ne başladı.

Binicilik ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, Kurtuluş Savaşı'nda Türk ordusunun lojistik destek hattı olan İstiklal Yolu'nun ilk durağı İnebolu'da nal sesleri yankılandı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 50 atlı, Tarihi Türk Ocağı binasının önünde düzenlenen törenin ardından uğurlandı. Törenden sonra İnebolu ilçe merkezinden geçen kortej, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Türk bayraklarıyla ilerleyen atlılar, çevredekilerin alkışlarıyla uğurlandı. İnebolu'dan ayrılan atlılar, 2 gün sürecek yürüyüşü Seydiler ilçesinde tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Archie Brown'dan Abdülkerim Bardakcı'ya olay sözler: Kadın gibi...

Brown'dan olay sözler: Galatasaraylılar böyle kadın gibi...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı

Okul katliamında skandal detay ortaya çıktı! Müdür olayı görünce...
Ürdün'den Suriye'ye hava harekatı! Savaş uçakları bomba yağdırdı

Türkiye'nin yanı başına bomba yağdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Natalie Portman üçüncü bebeğiyle ilgili ilk kez konuştu: Büyülü küçük insan

45 yaşında üçüncü kez anne oldu: Büyülü küçük insan
Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı

Derbiden sonra ortaya çıktı! Önce İngilizce, sonra Türkçe küfretti
SPK açıkladı! İşte tasfiye edilen fonlarda ödeme esasları

SPK açıkladı! İşte tasfiye edilen fonlarda ödeme esasları
Zonguldak'ta 6 gün önce çöken binanın enkazından kedi çıktı! Molozları kaldıran işçiler sesini duydu

6 gün sonra enkazdan gelen ses! Moloz kaldıran işçiler fark etti
Danla Bilic yeniden rahatsızlandı: Evine sağlık ekipleri geldi

9 kez ameliyat olmuştu: Danla Bilic yeniden rahatsızlandı