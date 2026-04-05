Haberler

INCORE Urban Festival, İstanbul'da 7 Temmuz'da müzikseverlerle buluşacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da INCORE Urban Festival, 7 Temmuz'da müzikseverlerle buluşacak.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, festival, İstanbul Kongre Merkezi'nin açık hava etkinlik alanı ICC Center Open Air'de gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında dünyaca ünlü rapçi Wiz Khalifa ile Türkiye'den Uzi ve Motive aynı sahneyi paylaşacak. Etkinlikte ayrıca Anıl Piyancı da sahne alacak.

Festival, yalnızca ana sahne performanslarıyla sınırlı kalmayarak çok katmanlı etkinlik yapısı sunacak. Açık hava sahnesindeki konserlerin ardından aynı kompleks içinde yer alan B5 alanında gece yarısından sonra "after hours" programı gerçekleştirilecek.

Klasik konser formatının ötesine geçmeyi hedefleyen organizasyonda, ana sahnede büyük ölçekli canlı performansların yanı sıra ışık ve görsel prodüksiyon unsurlarıyla zenginleştirilmiş deneyim sunulması planlanıyor.

Açıklamada, etkinliğin yalnızca bir müzik organizasyonu olmanın ötesinde, İstanbul'un yaz takviminde yer alacak yeni bir festival serisinin ilk adımı olarak konumlandırıldığı belirtildi.

Kapı açılışının saat 16.00'da yapılacağı festivalin biletlerinin ise kısa süre içinde satışa sunulacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

