Aydın'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çıkan yangında 78 yaşındaki Servet Savar hayatını kaybetti. Yangın sonrası sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Savar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Acarlar Mahallesi'nde Servet Savar'ın (78) yalnız yaşadığı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından yapılan incelemede Savar, odasında hareketsiz halde bulundu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Savar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Savar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
