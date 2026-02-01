Aydın'da taşan çayda mahsur kalan minibüsteki aile kurtarıldı

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yalkıdere Çayı taştı. Çaydan minibüsüyle geçmeye çalışan ve bu esnada araçlarında suda mahsur kalarak zor anlar yaşayan aile, belediye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Erbeyli Otoban kenarı mevkisinde meydana geldi. Sezai Can ve 5 kişilik ailesinin içinde bulunduğu minibüs, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle taşan Yalkıdere Çayı'ndan geçmek isterlerken suda mahsur kaldılar. İhbar üzerine bölgeye İncirliova Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makineleriyle yaptıkları hızlı ve koordineli çalışma sonucu aileyi bulundukları yerden güvenli şekilde çıkardı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen aile, kurtarma çalışmalarında görev alan ekiplere teşekkür etti.