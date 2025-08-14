Aydın'da Kavga: 13 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Aydın'da Kavga: 13 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın İncirliova ilçesinde sosyal medya paylaşımı nedeniyle çıkan kavgada, 13 yaşındaki Ümit Atar, başına sandalye ve yumruk darbeleri alarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki kardeş gözaltına alındı.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde çıkan kavgada S.T (34) ve kardeşi E.T. (32) tarafından yumruklanıp, başına sandalyeyle vurulan Ümit Atar (13), hayatını kaybetti. Şüpheli 2 kardeş gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Acarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede Ümit Atar ile S.T ve E.T. arasında sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada, Atar başına sandalye ve yüzüne yumruk darbeleri aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ümit Atar, ambulansla Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Atar, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kavgaya karışan S.T. ve kardeşi E.T.'yi gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mutluluğu kısa sürdü! Aleyna Dalveren'den sitem dolu paylaşım

'Altın Gelin'den şaşırtan hamle: Tüm fotoğrafları sildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otostop çeken genç, aracına bindiği adamın tacizini böyle kayda aldı

Yaşlı başlı adamın aracına binen gence yaptığına bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.