MSB kaynaklarından "İncirlik'te sirenlerin çaldığına" ilişkin paylaşımlar hakkında açıklama Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair yapılan paylaşımların yanlış alarm olduğunu belirtti. Herhangi bir saldırı veya olumsuz durumun söz konusu olmadığı vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "Sosyal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakanlık kaynakları tarafından, sosyal medyada yer alan "Adana İncirlik'te konuşlu 10. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda sirenlerin çaldığına" dair paylaşımlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Sosyal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek
