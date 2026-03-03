Haberler

'İncirlik' soruşturmasında 5 kişi serbest bırakıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da İncirlik Hava Üssü çevresinde canlı yayın yapıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener ve dört kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA'da İncirlik Hava Üssü çevresinden canlı yayın yapılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener'in de aralarında bulunduğu 5 kişi, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

ABD, İsrail ve İran arasında hava saldırılarının başladığı sırada İncirlik Hava Üssü etrafında kamera çekimi yapıldığına dair bildirim üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İncirlik Hava Üssü'nde çekilen görüntülerin ANKA Haber Ajansı tarafından YouTube kanalında canlı olarak paylaşıldığı tespit edildi. Konuya ilişkin 2565 sayılı (Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu) yasaya muhalefet suçundan işlem başlatıldı. Bu kapsamda ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, muhabir S.Ö., belediye personeli G.B., gazeteci M.B. ile çekim için izin verdiği ileri sürülen iş yeri sahibi Ö.A.'yı gözaltına aldı. Ankara'da gözaltına alınan Şener, Adana'ya getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kenan Şener ile 4 kişi, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 5 kişi, adli kontrol şartı istemiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Şener ve diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşanıyor

İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor! En fazla 1 haftaları var

İran'ın hedefindeki 2 ülkenin bir haftası var: ABD yardıma koşmazsa...
Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak

Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin edecek "3. Dünya Savaşı" çıkışı
Rubio'dan, 153 öğrencinin okul saldırısıyla ilgili skandal sözler

Rubio'yu terleten soru! 153 çocuğun öldüğü saldırıya skandal savunma
Yürekleri yakan öğretmen cinayetine ilişkin bakanlardan peş peşe açıklamalar

Yürekleri yakan cinayet sonrası bakanlardan peş peşe açıklamalar
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor! En fazla 1 haftaları var

İran'ın hedefindeki 2 ülkenin bir haftası var: ABD yardıma koşmazsa...
Rus takımlarını men eden EuroLeague'den İsrail takımları için karar

Dünyanın gözünün içine baka baka yine İsrail'e kıyak geçtiler
Bu sözler camiayı ayağa kaldıracak! Aziz Yıldırım, üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası devreye girdi

Yaşanan kayıplar sonrası sessizliğini bozdu, yer yerinden oynadı!