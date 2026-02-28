Haberler

Koza TV Genel Müdürü ve Muhabiri Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü'ne ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında Koza TV Genel Müdürü ve bir muhabir gözaltına alındı.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İncirlik Hava Üssü'ne ilişkin görüntülerin yayınlanmasına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında Koza TV Genel Müdürü ve muhabiri 2 kişi gözaltına alındı" denildi. Bakanlıktan, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığı İncirlik Hava Üssü'ne ilişkin görüntülerin ANKA Haber Ajansı tarafından canlı yayınlanmasına yönelik resen soruşturma başlattı" açıklaması da yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
