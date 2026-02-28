Koza TV Genel Müdürü ve Muhabiri Gözaltına Alındı

ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İncirlik Hava Üssü'ne ilişkin görüntülerin yayınlanmasına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında Koza TV Genel Müdürü ve muhabiri 2 kişi gözaltına alındı.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İncirlik Hava Üssü'ne ilişkin görüntülerin yayınlanmasına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında Koza TV Genel Müdürü ve muhabiri 2 kişi gözaltına alındı" denildi. Bakanlıktan, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığı İncirlik Hava Üssü'ne ilişkin görüntülerin ANKA Haber Ajansı tarafından canlı yayınlanmasına yönelik resen soruşturma başlattı" açıklaması da yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı