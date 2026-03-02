Anka Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, Serbest Bırakıldı

(ADANA) - İncirlik Hava Üssü görüntülerine ilişkin Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, ANKA Haber Ajansı'nın sosyal medya hesabından İncirlik Hava Üssü çevresinden yapılan yayın gerekçe gösterilerek, 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatmıştı.

Ankara'dan Adana'ya götürülen Kenan Şener ile Koza TV'den 3 kişi ve çekim yapılan evin sahibi Adana Emniyeti'ndeki işlemlerinin ardından Adana Adliyesi'ne götürüldü.

Kenan Şener ve 4 kişi, savcılık ifadesinin ardından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kenan Şener ve 4 kişi, Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir imza atma adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA