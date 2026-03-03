Haberler

Oyuncu İnci Türkay'ın sahnelediği "Liste", Ankara ve İstanbul'da seyirciyle buluşacak

Devlet Tiyatrolarından emekli oyuncu İnci Türkay, Kanadalı yazar Jennifer Tremblay'in ödüllü metninden uyarlanan 'Liste' adlı tek perdelik oyununu Ankara ve İstanbul'da sahneleyecek. Oyun, sıradan bir annenin gündelik listesi üzerinden trajik bir hikayeyi anlatıyor.

Devlet Tiyatrolarından emekli oyuncu İnci Türkay, tek başına sahnelediği "Liste" adlı oyunla Ankara ve İstanbul'da tiyatroseverlerle buluşacak.

Kanadalı yazar Jennifer Tremblay'in ödüllü metninden uyarlanan oyunun prömiyeri, Londra'daki The Shaw Theatre'da gerçekleştirildi.

Tek perdelik oyun, prömiyerin ardından 13-14 Mart'ta Ankara Tatbikat Sahnesi'nde, 29 Mart'ta da İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahnelenecek.

Gerçek bir hikayeden doğan "Liste", sıradan bir annenin gündelik yapılacaklar listesinin trajik bir ihmalle ağır bir vicdan muhasebesine dönüşmesini çarpıcı bir dille anlatıyor.

Oyunun yönetmen koltuğunda Royal Central School of Speech and Drama'da yüksek lisansını tamamlayan Ayşegül Hardern oturuyor.

Işık tasarımını London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) mezunu Ayşe Sedef Ayter'in yaptığı eserin Fransızcadan çevirisinde Montpellier Paul Valery Üniversitesi Gösteri Sanatları Yaratımı yüksek lisans mezunu Lal Atakay, sahne tasarımında ise Royal Central School of Speech and Drama'dan Gülfem Özdoğan'ın imzası bulunuyor.

