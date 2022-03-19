İncesu Şoförler ve Otomobilciler Odası genel kurulu yapıldı - Haberler

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İncesu Şoförler ve Otomobilciler Odası genel kurulu yapıldı

AA - Ufuk Kocaeren - Güncel
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İncesu Şoförler ve Otomobilciler Odası genel kurulu yapıldı

İncesu Şoförler ve Otomobilciler Odası 12. Olağan Genel Kurulunda Mustafa Büyüköz başkan seçildi.

İncesu Şoförler ve Otomobilciler Odası 12. Olağan Genel Kurulunda Mustafa Büyüköz başkan seçildi.

Belediye Konferans Salonunda yapılan genel kurula tek listeyle gidildi.

Genel kurulda, üyelerin oyunu alan Mustafa Büyüköz, başkanlığa seçildi.

Seçime Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkan Vekili Mustafa Alan, Esnaf Odaları Birliği Başkan Vekili Ahmet Erkan, Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır, STK temsilcileri ve oda üyeleri katıldı.

AA / Ufuk Kocaeren - Güncel

Esnaf, Güncel, Haberler

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