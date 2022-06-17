İncesu'da sağlık meslek lisesi öğrencileri mezun oldu İncesu ilçesinde Bekir Yazgan Yaşar Çilsal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan 31 öğrenci törenle diploma aldı. İncesu ilçesinde Bekir Yazgan Yaşar Çilsal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan 31 öğrenci törenle diploma aldı. Okulun konferans salonundaki törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ali Kaplan, okul idarecileri, öğrenciler ve veliler katıldı. Malkoçoğlu, 2009 yılında eğitime başlayan lisenin çeşitli branşlarda eğitim verdiğini söyledi. Malkoçoğlu, Sağlık Hizmetleri, Hemşire Yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyenliği bölümlerini bitiren 31 öğrenciye diploma verdiklerini sözlerine ekledi. Diplomalarını alan mezunlar meslek yemini etti. AA / Ufuk Kocaeren - Güncel Anadolu Lisesi Malkoçoğlu Hisarcık İncesu Güncel Haberler

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