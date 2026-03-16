İnceburun Feneri 163 yıldır denizcilerin güvenli rotası oluyor

Türkiye'nin en kuzey noktası Sinop'un İnceburun Yarımadası'nda yer alan deniz feneri, 163 yıldır denizcilere güvenli rota sunmaya devam ediyor.

1863 yılında ülkenin en kuzeyinde inşa edilen deniz feneri, gecenin karanlığında denizdeki gemilerin gözü oluyor.

Yerden 9 metre, deniz seviyesinden ise 26 metre yükseklikte bulunan fener, özellikle fırtınalı havalarda Karadeniz'deki denizcilere yol gösteriyor..

Beş kuşaktır Çilesiz ailesi tarafından bakım ve onarımı yapılan tarihi miras 163 yıldır ışığını hiç kaybetmeyerek, günümüzde de denizcilere güvenli rota sunmayı sürdürüyor.

Kenti ziyaret edenlerin de uğrak noktaları arasında bulunan İnceburun Deniz Feneri dronla görüntülendi.