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İnce'den Öğretmen Atamaları Eleştirisi

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 25 bin öğretmen atamasında yapılan alan dağılımlarını eleştirerek, bazı branşlara yapılan atamaların adaletsiz olduğunu savundu.

(ANKARA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 25 bin öğretmen atamasına ilişkin alan dağılımlarını eleştirdi.

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğretmen atamasında bile adaletsizlik yapıyorsun. Fizik öğretmenliğine 61, Matematik öğretmenliğine 117 atama yapıp, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliğine 1802 atama yaparsan; bilimden uzaklaşırsın. Bilimden uzaklaştıkça da yoksullaşmaya devam edersin, aç kalırsın aç." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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