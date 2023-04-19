İnce: Bu seçim ikinci tura kalırsa ipi göğüsleriz

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, "Şu ana kadar pek çok tahminde bulundum hepsi doğru çıktı.

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, "Şu ana kadar pek çok tahminde bulundum hepsi doğru çıktı. Mayıs ayının başından itibaren Muharrem İnce ve Memleket Partisi'nin oyları tavan yapacak. Seçim 2 turlu, yani 50+1 almadan seçilme yok. Bu seçim ikinci tura kalırsa ipi göğüsleriz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında İzmir'e gelen Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Menemen ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Memleket Partisi İzmir milletvekili adaylarının da yer aldığı mitingde konuşan İnce, Memleket Partisi'nin 3'üncü bir yol olduğunu belirtip, "Son dönemlerde gençler üzerinden oyunlar oynanıyor; 'Gençler son anda vazgeçerlermiş'. 40 yıldır meydanlardayım ilk kez bu kadar genci meydanlarda görüyorum. Şu ana kadar pek çok tahminde bulundum, hepsi doğru çıktı. Mayıs başından itibaren Muharrem İnce ve Memleket Partisi'nin oyları tavan yapacak. Sandığa gittiğinizde tıpış tıpış değil, tek aday olduğu için değil, gönül rahatlığı ile oy vereceksiniz. Oy pusulası devletten, mühür memleketten, bir oy Memleket'e bir oy memleketin evladı Muharrem İnce'ye vereceksiniz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından, Cumhuriyet Meydanı'ndan Memleket Partisi Menemen İlçe Başkanlığı'na kadar yürüyen İnce, burada partililerle görüştü. İnce, temaslarının ardından Yalova'ya gitmek üzere Menemen'den ayrıldı.