İnan: Gündoğdu Meydanı'nı Dolduramadılar

İnan: Gündoğdu Meydanı'nı Dolduramadılar
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AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP'nin İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği mitingde beklenen kalabalığın toplanmadığını belirtti. İnan, İzmir'in yolsuzluk iddialarına karşı durduğunu vurguladı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP'nin, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği mitinge ilişkin, "Tüm çabalarına rağmen, tatil olmasına rağmen, çevre illerden otobüsler getirmelerine rağmen Gündoğdu Meydanı'nı dolduramadılar." ifadelerini kullandı.

İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'in, "yolsuzluk şebekesinin aklanmasına, hırsızlık iddialarının örtbas edilmesine araç olmadığını" kaydetti.

Genel Sekreter İnan, şu değerlendirmede bulundu:

"Tüm çabalarına rağmen, tatil olmasına rağmen, çevre illerden otobüsler getirmelerine rağmen Gündoğdu Meydanı'nı dolduramadılar. '2 milyon kişilik dev miting' diye duyurdukları yalan söyleme mitinginde 70 bin kişiyi geçemediler. İzmirli hemşehrilerimiz, Gençlik ve Spor Bayramı'mızın sabote edilmesine fırsat vermedi. CHP'ye oy veren İzmirli hemşehrilerimiz yolsuzluğa, hırsızlığa ve rüşvetçiliğe 'dur' dedi. Tüm İzmir, hırsızlık iddialarına cevap bekliyor."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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