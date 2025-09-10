İMO Antalya Şubesi'nden Antalya Arkeoloji Müzesi Kapatma Kararına Tepki

(ANTALYA) - İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Antalya Şubesi, Antalya Arkeoloji Müzesinin yıkım kararına ilişkin, "Yaklaşık 13 bin 500 metrekare büyüklüğündeki ve 11 bloktan oluşan bir müze yapısının deprem performans analizlerinin yalnızca 15 gün içinde sağlıklı bir şekilde yapılması mümkün değildir. Tüm bu bulgular, müzenin kapatılma kararının bilimsel esaslara dayalı olmadığını göstermektedir" açıklamasını yaptı.

İMO Antalya Şubesi tarafından Arkeoloji Müzesi'nin Deprem Performans Analiz Raporu'na ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 20 Mart 2025 tarihinde yapılan toplantıda, Antalya Arkeoloji Müzesi'nin depreme dayanıklı olmadığı ve depolama alanlarının yetersiz olduğu gerekçesiyle yeni bir müze yapılacağının kamuoyuna duyurulduğu belirtildi.

Bu kararın dayanağı olan deprem performans analiz raporunun İMO Antalya Şubesince defalarca talep edildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ne var ki, ısrarlı taleplerimize rağmen yetkililer uzun süre raporu paylaşmamış, sadece müzenin riskli olduğu yönünde açıklamalarda bulunmuşlardır. Bu süreçte basına 'müze üflesen yıkılacak, raporu beğenmediler' gibi haberler yaptırılmıştır.

"15 gün içinde deprem performans analizinin sağlıklı şekilde yapılması mümkün değildir"

Nihayet, 5 Eylül 2025 tarihi itibariyle Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından rapor tarafımıza iletilmiştir. Raporun incelenmesiyle birlikte çekincelerimizin ne kadar haklı olduğu ortaya çıkmıştır. Teknik raporda saha çalışmalarının 7 Temmuz 2025'te başladığı, hesap raporlarında ise program analizlerinin 23 Temmuz 2025'te yapıldığı görülmektedir. Buna rağmen müze, 16 Temmuz 2025'te, yani deprem performans analiz raporu henüz ortada yokken kapatılmıştır. Yaklaşık 13 bin 500 metrekare büyüklüğündeki ve 11 bloktan oluşan bir müze yapısının deprem performans analizlerinin yalnızca 15 gün içinde sağlıklı bir şekilde yapılması mümkün değildir.

Tüm bu bulgular, müzenin kapatılma kararının bilimsel esaslara dayalı olmadığını açıkça göstermektedir. Raporda yer alan eksiklikler ve aceleyle hazırlanmış olması, bu belgenin 7 Ağustos 2025'te Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Gökhan Yazgı'nın da bulunduğu toplantıya yetiştirilmeye çalışıldığını ortaya koymaktadır. 'Göç yolda düzülür' anlayışıyla yürütülen bu süreç, hem bilimsellikten hem de şeffaflıktan uzak bir yaklaşımı ortaya koymaktadır. Biz İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi olarak, sürecin en başından bu yana dile getirdiğimiz kaygılarda haklı çıkmış olmanın üzüntüsünü yaşıyor ve kamuoyunu bir kez daha bilgilendiriyoruz."