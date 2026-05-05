IMF Başkanı: Ortadoğu'daki Savaşın Uzaması, Küresel Ekonomide Çok Daha Olumsuz Bir Tabloya Yol Açabilir

NEW YORK, 5 Mayıs (Xinhua) -- Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Ortadoğu'daki savaşın 2027 yılına kadar uzaması ve bu nedenle petrolün varilinin yaklaşık 125 ABD doları düzeyine çıkması durumunda küresel ekonomideki tablonun "çok daha olumsuz" olacağı uyarısında bulundu.

Milken Enstitüsü'nün pazartesi günü ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlediği konferansta konuşma yapan Georgieva, "Enflasyon yükselecek, bunun sonucunda da enflasyon beklentilerinde bozulma yaşanacak" dedi.

Çatışmaların uzaması, petrolün varilinin 100 ABD doları düzeyinde veya daha da üzerinde seyretmesi ve enflasyonist baskıların artması gibi mevcut koşullara dikkat çeken Georgieva, bu nedenle IMF olarak, "olumsuz senaryoyu" şimdiden devreye aldıklarını belirtti.

IMF nisan ayında 2026 ve 2027 yıllarında küresel gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) büyümesine yönelik, temel "referans tahmin", ılımlı "olumsuz senaryo" ve daha sert etkiler içeren "şiddetli senaryo" başlıkları altında üç senaryo açıklamıştı.

Ilımlı olumsuz senaryoya göre 2026 yılında küresel büyümenin yüzde 2,5'e gerilemesi, enflasyonunsa yüzde 5,4'e yükselmesi öngörülüyor.

Çatışmaların kısa süreceği öngörüsüne dayanan temel referans tahmine göre ise yüzde 3,1 büyüme ve yüzde 4,4 enflasyon bekleniyor.

Georgieva, "Bu senaryonun gerçekleşme ihtimali her geçen gün azalıyor" dedi.

Daha sert etkiler içeren "şiddetli senaryo" durumunda ise küresel büyümenin yüzde 2'de kalması, enflasyonun da yüzde 5,8'e yükselmesi öngörülüyor.

Kaynak: Xinhua
