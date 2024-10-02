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IMAX'ın Yeni Teknolojisi 'IMAX with Laser' Joker Filmiyle Tanıtıldı

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Dünyanın gelişmiş sinema sistemlerinden IMAX'in yeni 'IMAX with Laser' teknolojisi, 'Joker: İkili Delilik' filminin özel gösteriminde tanıtıldı. CineNOVA Sinemaları Kurucusu Muzaffer Yıldırım, bu teknolojinin Türkiye'de ilk kez sinemalarında kullanımına başladıklarını açıkladı.

Dünyanın gelişmiş sinema sistemlerini sunan IMAX'in yeni teknolojisi "IMAX with laser", başrollerini Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın paylaştığı "Joker: İkili Delilik" filminin özel gösteriminde tanıtıldı.

CineNOVA Marmara Forum'da gerçekleştirilen gösterime katılan CineNOVA Sinemaları Kurucusu Muzaffer Yıldırım, 4K lazer projeksiyonlu yeni IMAX teknolojisine ilişkin, "Yeni IMAX teknolojisi Türkiye'de ilk defa bizim sinemamızda gösteriliyor. Sinema salonlarımız IMAX standartlarına uygun özelliklerle kişiselleştirilerek yepyeni salonlar haline getirildi. Bir önceki IMAX ile bu yeni IMAX'in görüntü kalitesi farklı ve ben sinemaseverlerin bunu görmek için özellikle Marmara Forum'a geleceklerini düşünüyorum. Üstün lazer projeksiyon teknolojisi IMAX'e yatırım yapmayı sürdüreceğiz." dedi.

Sinema salonlarına yönelik ilginin pandemi sonrası giderek arttığını vurgulayan Yıldırım, şu bilgileri verdi:

"Bu yılın sonuna doğru toplam 40 milyon sinema izleyicisinin olması öngörülüyor. Bu rakamı seneye, yeni teknolojimizle 60 milyona çıkarmayı planlıyoruz. Şu an Marmara Forum ve Ankara Gordion'da bu teknolojiyi kullanan sinema salonları var. Yeni noktalarımız da açılacak."

IMAX Kıdemli Başkan Yardımcısı John Schreiner ise Joker: İkili Delilik filminin IMAX için çekildiğine işaret ederek, "Yönetmen Todd Phillips ve oyuncularla prodüksiyon öncesinde beraber çalışarak başladık. Phillips, IMAX'in kendi kameralarını kullanarak bu filmi çekti. Daha sonra filmi Los Angeles'taki ofisimize getirip kendimize ait DMR teknolojisiyle yeniden düzenledi." ifadelerini kullandı.

IMAX with laser teknolojisinin, resmin daha keskin, daha parlak ve kontrastının daha yüksek olmasını sağladığını kaydeden Schreiner, şöyle devam etti:

"Filmin içindeki bütün diyalogları, sesleri, müzikleri düzenleyerek burada çok net duyulmasını sağlıyor. Bu salonda izlediğiniz her film aslında sizin için her aşamada geliştirilmiş ve kişiselleştirilmiş olarak sunuluyor. 2025 yılında da IMAX için çekilmiş iddialı 14 Hollywood yapımını izleyicilerle buluşturacağız. Çok dolgun içeriklerle karşınızda olacağız."

CineNOVA Genel Müdürü Asım Hakan Aşkar'ın da hazır bulunduğu gösterime basın mensupları ile sinema eleştirmenleri de katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yıldız - Güncel

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