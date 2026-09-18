Haberler

İmamoğlu suç örgütü soruşturmasında 29 şüpheliye ek iddianame hazırlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüz ihale sistemi işletildiği iddiasıyla 29 şüpheli hakkında ek iddianame hazırladı. İddianamede, şirketten iş alan bazı kişilerin daha fazla ihale alabilmek için örgüt üyelerine rüşvet verdiği öne sürüldü.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında, Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüz ihale sistemi işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 29 şüpheli hakkında ek iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüzce kurgusal ihale sistematiği işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Birleştirme talepli hazırlanan 195 sayfalık ek iddianamede, 29 kişi "şüpheli" olarak yer alırken, 12 eylem anlatıldı.

İddianamede, "İmamoğlu suç örgütü"nün Ağaç ve Peyzaj AŞ'de görev alan üyelerinin, şirketten iş alan kişilerden rüşvet aldıkları iddiasına ilişkin ilk iddianamede 12 eylem (121-132 arası eylemler) isnadında bulunulduğu belirtildi.

Rüşvet verdiği öne sürülen şüphelilerin amaçlarının iştirak şirketinden daha fazla iş alarak gelir elde etmek olduğu belirtilen iddianamede, bu kişilerin çeşitli şirketleri üzerinden Ağaç ve Peyzaj AŞ'den çok sayıda ihale aldığı kaydedildi.

İddianamede, "Tam da bu noktada devreye giren ve örgüt üyeleri olan şüpheliler Ali Sukas ve Ümit Polat'ın, örgüte rüşvet vererek maddi destek sağlayacak firmalar üzerinde bu ihalelerin kalmasını sağlamışlardır. Gerek 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamındaki istisnai alım yöntemiyle gerekse de doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda, sadece iştirak şirketinin davet ettiği, teklif istediği firmaların ihalelere katılabileceği aşikardır." ifadelerine yer verildi.

Bu alımlarda açık ihale usulünün uygulanmadığı, bu nedenle her firmanın teklif veremediği belirtilen iddianamede, yalnızca Ağaç ve Peyzaj AŞ'de görevli örgüt üyelerince belirlendiği öne sürülen firmaların alımlara davet edildiği kaydedildi.

İddianamede, bu yöntemle açık ihale yapılmasından kaçınıldığı, firmaların eşit şartlarda yarışabileceği ve kamu yararına en uygun teklifin belirlenebileceği saydam ihale sürecinin engellendiği belirtildi.

İddianame "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının görüldüğü İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Kaynak: AA
Otizmli çocuğun ölümünde cinayet şüphesi! Abla ve erkek arkadaşı tutuklandı

Otizmli çocuğun ölümünde ablaya vahim suçlama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Denizli'de CHP ilçe başkanının bahçesinde 20 kök kenevir çıktı! Tutuklanıp görevden alındı

İhbar bahçeye götürdü! 20 kök çıkınca ilçe başkanı tutuklandı
İsrail ordusunda kriz büyüyor! Terhis ve izinler iptal edildi

Netanyahu kara kara düşünüyor! Orduda resmen kriz patladı
Atılan manşetler olay! Bütün Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor

Atılan manşetler olay! Bütün Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama

Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu, sessizliğini bozdu

Fenerbahçe'de yıldız futbolcunun menisküsü yırtıldı

Eyvahlar olsun! Yıldız futbolcunun menisküsü yırtıldı
Esenler'de otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

İstanbul'da yürek yakan kaza! 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir, nerelidir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir, nerelidir?