İmamoğlu: "Sadece ve Sadece, Dün Bir Konuşmada Yaptığım 'Vız Gelir, Tırıs Gider' Lafımdan Dolayı Özür Diliyorum"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ben çiftçi çocuğuyum. Benden kibir doğmaz. Bu yakıştırmaları yapan arkadaşlardan sadece ve sadece, dün bir konuşmada yaptığım 'vız gelir, tırıs gider' lafımdan dolayı özür diliyorum. Ama, onun ötesinde yapılan bütün konuşmalarımın ve eylemlerimin arkasındayım. Eleştiri hakkı elbette ki bütün vatandaşlarımızda vardır. Ama ben dostluklarımı, üç buçuk yıldır elde ettiğim yol arkadaşlığımı bir fotoğrafla terk edilsin diye elde etmedim" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün 5 milyon yazlık sebze fidesinin çiftçiye dağıtılması etkinliğinde konuştu. İmamoğlu, şunları söyledi:

"Ben çiftçi çocuğuyum. Benden kibir doğmaz. Ben üreten bir ailenin çocuğuyum, benden kibir doğmaz. Bu yakıştırmaları yapan arkadaşlardan sadece ve sadece dün, bir konuşmada yaptığım 'vız gelir, tırıs gider' lafımdan dolayı özür diliyorum.

Ama, onun ötesinde yapılan bütün konuşmalarımın ve eylemlerimin arkasındayım. Eleştiri hakkı elbette ki bütün vatandaşlarımızda vardır. Ama ben dostluklarımı, üç buçuk yıldır elde ettiğim yol arkadaşlığımı bir fotoğrafla terk edilsin diye elde etmedim. Bir fotoğrafla bunu terk etmeye dönük cümleler kuranların kendilerini de bir gözden geçirmelerini ve bu cümleleri niçin kurduklarını da bir daha tahlil etmelerini dilerim, isterim.

Bu dostlukları bir fotoğrafla düşmanlığa geçirmek gibi bir niyetle yola çıkmadığım gibi hayatımda hiç kimseyi de düşman sınıfına koymadım, koymayacağım. 51 yaşına kadar kimseyle kavga etmedim. Çocukken de mi etmedin? Vallahi de billahi de etmedim."

İmamoğlu, çıktığı Karadeniz turuna katılan bazı gazeteciler üzerinden başlayan tartışma ile ilgili dün "Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir, benimle aynı şeyi düşündüğünü, aynı şeyleri inandığını söyleyen ne yazık ki anlık hırslarına yenilmiş insanlar olabilir ya da bir takımın renkleri üzerinden ayrıştırma gayreti içinde olanlar olabilir. Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil. Bu tarz girişimleri yapanları akıllı olmaya davet ediyorum" açıklamasını yapmıştı.