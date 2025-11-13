Haberler

İmamoğlu'nun Sosyal Medya Hesabına Erişim Engeli

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na ait 'CBAdayOfisi' isimli sosyal medya hesabının yanıltıcı bilgi yayma suçlamasıyla erişime engellendiğini duyurdu.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na ait Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi "X" hesabının (CBAdayOfisi) erişim engeli getirildiğini duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyu ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"X sosyal medya platformunda bulunan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CBAdayOfisi) rumuzlu hesap ve Etkili Haber (etkilihaber1) rumuzlu hesap üzerinden devamlılık halinde dezenformasyon içeren bilgiler yayıldığının tespit edilmesi üzerine 13.11.2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nu '217/A' maddesi uyarınca 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçu kapsamında resen soruşturma başlatılmış olup, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden ilgili hesapların erişime engellenmesi talebinde bulunulmuştur.

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin '13.11.2025 tarih 2025/11774 D.İş' nolu kararı ve İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin '13.11.2025 tarih 2025/11773 D.İş' nolu kararları doğrultusunda anılan hesapların 5651 Sayılı yasanın 8/A maddesi uyarınca erişime engellenmesine karar verilmiştir. Kararın icrası için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na müzekkere yazılmıştır."

