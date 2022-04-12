İmamoğlu'ndan futbol resitali! Benzer iki pozisyonun birini gol yaptı, diğerini auta attı - Haberler

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İmamoğlu'ndan futbol resitali! Benzer iki pozisyonun birini gol yaptı, diğerini auta attı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Güncel
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gençlerle halı saha maçı yaptı. İmamoğlu'nun halı saha maçına, kaçırdığı ve attığı gol damga vurdu. İmamoğlu kolay pozisyonda topu ağlara gönderirken, zor pozisyondan ise yararlanamadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde öğrenci evine iftarda konuk oldu. İmamoğlu bu sefer de gençlerle halı saha maçında bir araya geldi. Eğlenceli anlara, İmamoğlu'nun performansı damga vurdu.

ZOR POZİSYONU KAÇIRDI

İmamoğlu'nun ileri bölgede oynadığı görülürken, girdiği pozisyonlar ise dikkat çekti. Kendisine gelen kolay topu ağlara gönderen İmamoğlu daha sonra ise zor bir pozisyondan yararlanamadı.

MAÇI 1 GOL 1 ASİSTLE TAMAMLADI

Paylaşılan videonun devamında İmamoğlu'nun sürekli boş alanlara kaçıp pas istediği görüldü. İmamoğlu maçı 1 gol 1 asistle tamamladı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

Ne diyorsun?:

Adamı bilerek boş birakiyorlar. Bana diktatör filmini hatırlattı .

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