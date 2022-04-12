İmamoğlu'ndan futbol resitali! Benzer iki pozisyonun birini gol yaptı, diğerini auta attı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde öğrenci evine iftarda konuk oldu. İmamoğlu bu sefer de gençlerle halı saha maçında bir araya geldi. Eğlenceli anlara, İmamoğlu'nun performansı damga vurdu.

ZOR POZİSYONU KAÇIRDI

İmamoğlu'nun ileri bölgede oynadığı görülürken, girdiği pozisyonlar ise dikkat çekti. Kendisine gelen kolay topu ağlara gönderen İmamoğlu daha sonra ise zor bir pozisyondan yararlanamadı.

MAÇI 1 GOL 1 ASİSTLE TAMAMLADI

Paylaşılan videonun devamında İmamoğlu'nun sürekli boş alanlara kaçıp pas istediği görüldü. İmamoğlu maçı 1 gol 1 asistle tamamladı.