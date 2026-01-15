Haberler

İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı açtığı davanın duruşması bitti, karar 15 gün içinde açıklanacak

İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı açtığı davanın duruşması bitti, karar 15 gün içinde açıklanacak
Güncelleme:
Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptal edilmesi kararına karşı açtığı dava Silivri'de görüldü. İstanbul 5. İdare Mahkemesi, 15 gün içerisinde karar verecek.

  • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline karşı açtığı davanın duruşması Silivri'de görüldü.
  • Mahkemenin kararını dosya üzerinden 15 gün içinde açıklaması bekleniyor.
  • İddianamede İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla CİMER'e başvuruda bulunulduğu ve soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

"Yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın duruşması Silivri'de görüldü. Mahkemenin kararını dosya üzerinden 15 gün içinde açıklaması bekleniyor

İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yapılan duruşmada Ekrem İmamoğlu ve avukatları hazır bulundu. Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu da izleyici olarak takip etti.

KARARIN DOSYA ÜZERİNDEN VERİLMESİ BEKLENİYOR

Duruşmada beyanların alınmasının ardından oturum sona erdi. Mahkemenin davaya ilişkin kararını 15 gün içinde dosya üzerinden açıklayacağı belirtildi.

İDDİANAMEDE HANGİ İDDİALAR YER ALDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 18 Eylül 2024'te İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla CİMER'e başvuruda bulunulduğu, aynı iddiaya ilişkin 1 Ekim 2024'te savcılığa şikâyet dilekçesi sunulduğu ve bu başvuruların ardından soruşturma başlatıldığı anlatılıyor.

İddianamede, İmamoğlu'nun Kıbrıs'ta öğrenim gördüğü ve İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yaptığı "University College of Northern Cyprus (UCNC)" adlı kurumun YÖK tarafından tanınmadığı, KKTC'de yalnızca Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin tanındığına ilişkin yazışmalara yer verildiği aktarılıyor.

Ayrıca yatay geçiş kontenjanlarının usulsüz artırıldığı, başvurularda listelerde değişiklik yapıldığı ve 3 kişilik kontenjanı olan bir bölüme usulsüz biçimde 54 kişinin alındığı iddiası da iddianamede yer alan başlıklar arasında gösteriliyor.

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

ne kadar uzun sürüyor davalar böyle

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıObjektif Vatandaş:

Bu nasıl mahkeme. Karar belli değil mi?

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDragoz:

Bir otomobil alıyorsunuz trafikte tescili yapılıyor muayeneden geçiyor gönül rahatlığı ile binip geziyorsunuz sonra yıllar önce bu araç hileli yollardan yurda giriş yapmış deyip aracı elinizden alıyorlar ve sizin bu durumların hiç birinde bir etkiniz ilginiz yok ne yapılacak bu durumda ben araç alırken üretilen fabrika ile iletşime geçip aracın nereden nasıl geldiğini mi araştıracam paramı hazineden iade edersin sonra gidip suçluları yargılarsın benim günahım ne burada

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

