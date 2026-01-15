İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı açtığı davanın duruşması bitti, karar 15 gün içinde açıklanacak

"Yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın duruşması Silivri'de görüldü. Mahkemenin kararını dosya üzerinden 15 gün içinde açıklaması bekleniyor

İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yapılan duruşmada Ekrem İmamoğlu ve avukatları hazır bulundu. Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu da izleyici olarak takip etti.

KARARIN DOSYA ÜZERİNDEN VERİLMESİ BEKLENİYOR

Duruşmada beyanların alınmasının ardından oturum sona erdi. Mahkemenin davaya ilişkin kararını 15 gün içinde dosya üzerinden açıklayacağı belirtildi.

İDDİANAMEDE HANGİ İDDİALAR YER ALDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 18 Eylül 2024'te İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla CİMER'e başvuruda bulunulduğu, aynı iddiaya ilişkin 1 Ekim 2024'te savcılığa şikâyet dilekçesi sunulduğu ve bu başvuruların ardından soruşturma başlatıldığı anlatılıyor.

İddianamede, İmamoğlu'nun Kıbrıs'ta öğrenim gördüğü ve İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yaptığı "University College of Northern Cyprus (UCNC)" adlı kurumun YÖK tarafından tanınmadığı, KKTC'de yalnızca Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin tanındığına ilişkin yazışmalara yer verildiği aktarılıyor.

Ayrıca yatay geçiş kontenjanlarının usulsüz artırıldığı, başvurularda listelerde değişiklik yapıldığı ve 3 kişilik kontenjanı olan bir bölüme usulsüz biçimde 54 kişinin alındığı iddiası da iddianamede yer alan başlıklar arasında gösteriliyor.