İmamoğlu'nun Cezası İstinaf Tarafından Onandı

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen davada siyasi yasak içeren 2 yıl 7 ay 15 günlük cezası istinaf tarafından onanmasına ilişkin CHP Milletvekili Bülent Tezcan

19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen davada siyasi yasak içeren 2 yıl 7 ay 15 günlük cezası istinaf tarafından onandı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile karara tepki gösteren CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, şunları dile getirdi:

"Ahmak davasında istinaftan onama kararı çıkardılar. Hukukla mı? Hayır, baskıyla. Kimler mi? Beraat verme ihtimali olan hakimi Samsun'a sürüp, ceza verecek talimatlı hakimi tayin edenler. Otuz bir yıllık diplomayı iptal ettirenler. 19 Mart Darbesiyle İmamoğlu ve onlarca masumu tutsak alanlar. Onlarca dava ile işi sağlama alıp adaylığının önünü kesmeye çalışanlar. Kim onlar? Bu kara düzen, bu kirli statüko devam etsin isteyenler. ve en başında da bir kişi… Ama bu Millet hepsinden büyüktür. ve mutlaka bu tezgah milletin terazisinde bozulacaktır!"