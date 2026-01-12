Haberler

Tutuklu Avukat Mehmet Pehlivan: "Adalet ve Kanun Önünde Eşitiz. Peki İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi Önünde Eşit Miyiz?"

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bazı sanıklara tanınan ayrıcalıkları eleştirdi ve adaletin sağlanmadığını savundu.

(İSTANBUL) - CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan, "Adalet ve kanun önünde eşitiz. Peki İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi önünde eşit miyiz" diye sordu.

Avukat Mehmet Pehlivan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Adalet ve kanun önünde eşitiz. Peki İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi önünde eşit miyiz? Sanık Adem S., tutukluluk incelemesi için cezaevinden alınıp adliyeye getirildi. Hem kendisi hem de avukatı mahkemede dinlendi. Bu ayrıcalık, 106 sanıktan yalnızca Sanık Adem'e tanındı. Peki kanun ne diyor? CMK m.108/3 açık: Mahkeme aşamasında tutukluluk incelemesi dosya üzerinden yapılır. Zaten 105 sanık için böyle yapıldı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Adem'e tanıdığı ayrıcalığı, CMK m. 108/1'e dayandırmıştır. CMK m. 108/1 savcılık aşamasında geçerlidir. Mahkemede değil. Bu, hukuk bilgisine sahip herkese alay etmektir. Soruyorum: Çelişkili ifadeleri nedeniyle yeniden tutuklanan sanık Adem'i diğer 105 sanıktan ayrıcalıklı yapan şey nedir? Adalet ve kanun önünde eşitlik lütuf değil, Anayasal bir haktır."

