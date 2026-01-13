İmamoğlu'nun 19 Mart Sürecindeki "Egemenlik Kayıtsız, Şartsız Milletindir" Paylaşımıyla İlgili Dava Sonuçlandı

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) 18 Mart'ta üniversite diploması iptal edilen, ertesi gün de gözaltına alınıp tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" sözleriyle biten paylaşımıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı tarafından açılan 250 bin lira tazminat talepli dava sonuçlandı. İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın kısmen 'kabul ve reddine' karar verdi, 150 bin liralık tazminat ödenmesine hükmetti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması 18 Mart'ta iptal edilmiş, ertesi günü de gözaltına alınmıştı. O günlerde İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan ve "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" sözleriyle biten paylaşımla ilgili İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından 250 bin liralık tazminat davası açıldı. "Kişilik haklarına haksız saldırı" gerekçesiyle açılan davanın dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Senin bir yüzükle çıktığın bu yolda..."

"Davalı Ekrem İmamoğlu, kendi resmi Twitter.com/x.com sosyal medya hesabı üzerinden 20.03.2025 tarihinde müvekkilimiz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a matuf ve doğrudan hedef alarak, laubali ve seviyesiz bir üslupla hakaret ve iftira dolu ifadelerle müvekkilimizin kişilik değerlerine saldırmış, kişilik haklarını ihlal etmiştir. Dava konusu ifadeler şöyledir;

'Senin bir yüzükle çıktığın bu yolda, yurt içinde, yurt dışında hesabını zerresi için bile veremeyeceğin tonla leken varken benim üç nesildir biriktirdiğim varlığıma, işime ve emeğime göz koyuyor; namusumuza, haysiyetimize söz ediyor, evlatlarımın geleceğini gasp ediyorsun. Bütün bunları bir avuç niteliksiz insanla yapıyorsun.

"Diplomama el koyan bu akıl..."

Bu işin içinde olan herkes kirlidir. Ben milletime söylemiştim ve uyarmıştım. Diplomama el koyan bu akıl, sizin malınıza, namusunuza, mülkünüze çöker ve her türlü gaspı, tecavüzü yapar. Milletçe bu kötülüğün karşısında olmalıyız. Milletime çağrımdır. Millet büyüktür. Bir çağrım da yargı mensuplarına. Yüce Türk Yargısının namuslu, ahlakı, milletine hizmet aşkı yaşavan on binlerce savcısına, hakimine haykırıyorum. Siz ayağa kalkmak ve bu Türk yargısını perişan eden, bizi bütün dünyaya rezil eden, itibarımıza yerle bir eden bir avuç meslektaşınıza tedbir almalısınız. Yüce Turk Yargısına güveniyorum. Sessiz kalamazsınız, kalmamalısınız. Son olarak AK Parti'de görev yapan ve iktidar ittifakı olan tüm siyasilere sesleniyorum. Bu olaylar partilerimizi, siyasi ideallerimizi aşmıştır. Artık süreç sizin aileleriniz başta olmak üzere milletimizi ilgilendirmektedir. Sesimizi çıkarmak günü gelmiştir. Bu topraklarda 'bana dokunmayan yılan bin yaşasın' diye bir söz olmaz, olmamalı. Herkesin 'bana dokunmayan yılan dahi, bu topraklarda barmamaz' diyerek sesini yükseltmesini diliyorum. Milletimiz büyüktür. Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir."

"Davaya konu ifadelerle davalı müvekkilimi ve kamu kurumlarını açık olarak hedef almıştır"

Karar duruşmasına katılan Erdoğan'ın avukatları "Davaya konu ifadelerle davalı müvekkilimi ve kamu kurumlarını açık olarak hedef almıştır, karşı taraf iddialarını ispatlayacak nitelikte bir tane bile delil sunamamıştır, sözlü yargılamaya geçilerek davamızın kabulüne karar verilmesini talep ederiz" dedi. İmamoğlu'nun avukatları da duruşmanın ertelenmesini istedi.

"Müvekkilim bu kararların siyasi olduğuna inanmaktadır"

İmamoğlu'nun avukatları ayrıca "Davaya konu paylaşım X platformunda yapılmıştır, bu paylaşım 20 Mart tarihinde yapılmıştır, bu paylaşım müvekkilin davacı tarafa Cumhurbaşkanı adayı olarak rakip olduğu hafta yapılmıştır, müvekkilin aynı hafta diploması iptal edilerek Cumhurbaşkanı adayı olarak seçime girmesi engellenmiştir, ayrıca müvekkilimin ve ailesinin nesillerdir biriktirmiş olduğu mal varlığına el konulmuştur, müvekkilim bu kararların siyasi olduğuna inanmaktadır, ilgili paylaşımla müvekkilim hem siyasilere hem de yargı mensuplarına çağrı da bulunmaktadır, Türk mahkemelerinden müvekkilim muhalefet Cumhurbaşkanı adayının ifade özgürlüğünü sınırlanmamasını talep ederiz, davanın reddine karar verilsin" dedi.

Duruşmaya son veren hakim, davanın kısmen kabulüne ve kısmen reddine karar vererek 150 bin liralık tazminatın paylaşımın payıldığı 20 Mart tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verdi.