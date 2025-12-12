Haberler

İmamoğlu'ndan Hakim Değişikliklerine Sert Tepki: Bu mu Yargılama?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yargı süreçlerindeki hakim değişikliklerine dikkat çekerek 'Bu mu yargılama?' diyerek eleştirilerde bulundu. Yedi madde halinde yaşananları sıraladı.

(İSTANBUL) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, kendisine yönelik yargı süreçlerini yedi madde halinde sıraladı ve hakimlerin ardı ardına görevden alınmasına dikkat çekerek "Bu mu yargılama?" sözleriyle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden yapılan İmamoğlu hakkındaki yargı dosyalarında yaşanan hakim değişikliklerinin tek tek sıraladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir; kamuoyunda 'ahmak davası' olarak bilinen davada, hakkımdaki yargılama sürerken, hakim görevden alındı.

İki; 19 Mart'ta İBB operasyonunda, hakim, tutuklama talebiyle önüne çıkarılan 8 kişiyi adli kontrolle serbest bırakmasının ardından görevden alındı.

Üç; HSK tarafından diplomamı iptal eden mahkemenin heyeti dağıtıldı.

Dört; 'terörle mücadele eden bir kamu görevlisini hedef gösterme, hakaret ve tehdit' suçlamalarıyla yargılandığım davada bir üye hakim, beraat yönünde oy verdi. Tahmin edin bakalım ne oldu? Görevinden alındı.

Beş; ihale nedeniyle açılan ceza davasında, onuncu celseye gelindiğinde, dosyayı karara bağlamaya çalışan hakim görevden alındı, Diyarbakır'a gönderildi! Yerine gelen hakim 10 günde beraat kararı verdi. Beraat kararı veren hakim, Maraş'a gönderildi!

Altı; Ankara'da kurultay cezasına bakan hakim, dosyanın kritik aşamalarında siyasi talimatlara uymadığı için, araştırdığı, sorguladığı için görevden alındı.

Yedi; diplomada sahtecilik ceza davasının görüldüğü mahkemenin hakimi, Kahramanmaraş'a atandı. Niye? Dosyasına sahip çıktığı için.

İBB davasında. Mahkeme başkanı aynı kalarak, ikinci bir yeni heyet oluşturuldu.

Yargılama bu mu? Bu mu yargılama? Ben, onun için burada yargılıyorum. Yüce Allah huzurunda, ben 86 milyon insanımızın huzurunda, yüce Türk yargısı huzurunda yargılayacağım."

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi twitter hesabından İmamoğlu'nun bugünkü savunmasının linki de paylaşıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Mahkemeye sevk edildi! Güllü'nün kızı merak edilen soruya böyle yanıt verdi

Tüm Türkiye'nin merak ettiği soruya böyle yanıt verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Epstein'ın arşivi açıldı: Trump'lı fotoğraflar ortaya saçıldı

İnkar ediyordu ama... Trump'ın başını yakacak fotoğraflar çıktı
'Hamileyim' deyip kandırdı, 6 gün sonra altınlarla sırra kadem bastı

Damat düğünden 6 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Ukrayna'da Türk gemisine düzenlenen saldırı ile ilgili Dışişleri'nden açıklama

Türk gemisine yapılan saldırıyla ilgili Ankara'dan ilk açıklama
Bütçe görüşmelerinde protesto: Milletvekilleri salonu boşalttı

O bakan kürsüye çıkar çıkmaz Genel Kurul'u terk ettiler
Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi

Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam

Ankaralılara kötü haber! Yılbaşı öncesi yüzde 35 zam geldi
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
Temizlik yaparken ağacın dibinde içi dolar dolu paket buldu

Ağacın dibinde buldu, tam çöpe atacakken içinden dolarlar fışkırdı
Kayseri'de bir kadını öldüren zanlı, boşanma aşamasındaki karısının evinin kapısını baltayla kırmaya çalışmış

Eşi başkasını katledince kurtulmuştu! Vahşetten bir detay kan dondurdu
title