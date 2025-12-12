İmamoğlu'ndan Hakim Değişikliklerine Sert Tepki: Bu mu Yargılama?

(İSTANBUL) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, kendisine yönelik yargı süreçlerini yedi madde halinde sıraladı ve hakimlerin ardı ardına görevden alınmasına dikkat çekerek "Bu mu yargılama?" sözleriyle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden yapılan İmamoğlu hakkındaki yargı dosyalarında yaşanan hakim değişikliklerinin tek tek sıraladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir; kamuoyunda 'ahmak davası' olarak bilinen davada, hakkımdaki yargılama sürerken, hakim görevden alındı.

İki; 19 Mart'ta İBB operasyonunda, hakim, tutuklama talebiyle önüne çıkarılan 8 kişiyi adli kontrolle serbest bırakmasının ardından görevden alındı.

Üç; HSK tarafından diplomamı iptal eden mahkemenin heyeti dağıtıldı.

Dört; 'terörle mücadele eden bir kamu görevlisini hedef gösterme, hakaret ve tehdit' suçlamalarıyla yargılandığım davada bir üye hakim, beraat yönünde oy verdi. Tahmin edin bakalım ne oldu? Görevinden alındı.

Beş; ihale nedeniyle açılan ceza davasında, onuncu celseye gelindiğinde, dosyayı karara bağlamaya çalışan hakim görevden alındı, Diyarbakır'a gönderildi! Yerine gelen hakim 10 günde beraat kararı verdi. Beraat kararı veren hakim, Maraş'a gönderildi!

Altı; Ankara'da kurultay cezasına bakan hakim, dosyanın kritik aşamalarında siyasi talimatlara uymadığı için, araştırdığı, sorguladığı için görevden alındı.

Yedi; diplomada sahtecilik ceza davasının görüldüğü mahkemenin hakimi, Kahramanmaraş'a atandı. Niye? Dosyasına sahip çıktığı için.

İBB davasında. Mahkeme başkanı aynı kalarak, ikinci bir yeni heyet oluşturuldu.

Yargılama bu mu? Bu mu yargılama? Ben, onun için burada yargılıyorum. Yüce Allah huzurunda, ben 86 milyon insanımızın huzurunda, yüce Türk yargısı huzurunda yargılayacağım."

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi twitter hesabından İmamoğlu'nun bugünkü savunmasının linki de paylaşıldı.