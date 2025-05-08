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İmamoğlu'ndan X Hesabına Erişim Engeli Getirilmesi Üzerine Erdoğan'a Tepki:  Ben Rakibinden Bu Kadar Korkan Başka Siyasetçi Görmedim

İmamoğlu'ndan X Hesabına Erişim Engeli Getirilmesi Üzerine Erdoğan'a Tepki:  Ben Rakibinden Bu Kadar Korkan Başka Siyasetçi Görmedim
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CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, X hesabına erişim engeli getirilmesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. İmamoğlu, "Ben rakibinden bu kadar korkan, kontrolünü kaybeden ve panikle aynı anda bütün tuşlara basan başka siyasetçi ne gördüm ne duydum." dedi.

(İSTANBUL) - CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, X hesabına erişim engeli getirilmesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. İmamoğlu, "Ben rakibinden bu kadar korkan, kontrolünü kaybeden ve panikle aynı anda bütün tuşlara basan başka siyasetçi ne gördüm ne duydum." dedi.

İmamoğlu'nun X hesabına Türkiye'de erişim engeli getirildi. İmamoğlu'nun profiline girildiğinde "Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi" ifadeleri yer alıyor. İmamoğlu'nun paylaşımları Türkiye dışında görülebiliyor, Türkiye'de de VPN ile internete girildiğinde görülebiliyor.

İmamoğlu'nun hesabına erişim engeli getirilmesi üzerine tepkiler büyüyüyor. Birçok siyasetçi ve yurttaş profilini İmamoğlu fotoğrafı ile değiştirirken, İmamoğlu'nun hesabından "#İmamoğluHerYerde" tagı ile bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda Erdoğan'ın kendisinden korktuğunu belirten İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ben rakibinden bu kadar korkan, kontrolünü kaybeden ve panikle aynı anda bütün tuşlara basan başka siyasetçi ne gördüm ne duydum. Beni hapse de atsan, sosyal medya hesaplarımı da engellesen unuttuğun bir şey var; bu ülkede milyonlarca Ekrem var. #İmamoğluHerYerde"

CHP Lideri Özgür Özel de #İmamoğluHerYerde hastagi ile İmamoğlu'nun mesajını paylaştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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