Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davada ara karar

Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesince Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan 5. duruşmada İmamoğlu savunma yaptı.

İmamoğlu, demokrasinin yanı sıra aynı zamanda kararlı bir şekilde adalet ve cumhuriyet mücadelesi verdiğini söyledi.

"Beylikdüzü makam aracı davası var"

Sağlığının ve moralinin çok iyi olduğunu, kararlılığının her geçen gün daha da arttığını anlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Beylikdüzü makam aracı davası var. Benim bir tane makam aracı davası açıldı. İlk defa açıklamak zorunda kalıyorum. Evet, ben 12 yıldır makam aracı olarak kendi aracımı kullandım ve yargılanıyorum. Yani ben belediyenin arabasını kullanmadım. Ne Beylikdüzü'nde ne Büyükşehir'de... Evet, açıklıyorum. Makam aracımın benzinini de ben aldım, bakımını da ben yaptırdım, lastiğini de ben yaptırdım. Yani makam aracı 12 yıl boyunca kendi arabamı kullandım ve benim hakkımda dava açıldı. Evet, ben kendi adıma makam aracı olarak ne aileme, ne eşime, ne kızıma, ne oğullarıma, ne kendime belediyeden araba tahsis etmedim. Kendi arabamı kullandım. Ailemin şoförü aileme şoförlük yaptı. Ben kendi arabamı kullandım, masrafımı karşıladım. Bundan dolayı dava açıldı."

Ekrem İmamoğlu, bu savunmayı ülke açısından tarihi öneme sahip bir haftada yaptığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"NATO toplanıyor, yarın itibarıyla Ankara'da. Devlet ve hükümet başkanları Avrupa'nın güvenliğini, Ukrayna'daki savaşı, yeni güvenlik mimarisini konuşacaklar. Dünyanın en güzel ve en büyük kentlerinden biri İstanbul'un rekor oyla, tarihin en yüksek oyuyla seçtiği belediye başkanı olarak burada, NATO ülkeleri Ankara'ya geldiği gün yargılanıyorum. Dünyanın demokrasiye inanan, güvenilirliği olan, öngörülebilirliği olan bütün devletleri, bütün itibarlı ülkeleri, o itibarlı ülkelerin başındaki insanlar, bu yapılanları kesinlikle kabul etmesi mümkün değil. Çünkü kendi ülkesinde bunu kabul ettireceği tek bir yurttaş bulamaz. Utanç verici bir durum. Evet, bu çarpıcı tablo... Bu NATO günlerinde ben buradayım. Umarım benim söylediklerim, 'NATO mermer NATO kafa' pozisyonunda birilerine çarpıp geri dönmüyordur. Bugün, işte tam da NATO zirvesi konuşulduğunda, dünyanın gözünün Türkiye'ye çevrildiği günlerde, 6 Temmuz'da Silivri'de 3 absürt kumpas davasının duruşması yapılıyor. Ama aslında duruşma yapılmıyor. Ben böyle bir güne bir espri katayım. Bugün Silivri'de 'hukuksuzluk triatlonu' var."

Kendisi gibi 28 arkadaşının diplomasının iptal edildiğini, ceza davasının sadece kendisine açıldığını öne süren İmamoğlu, soruşturma ve operasyonun sadece kendisine yapıldığını iddia etti.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, 5. İdare Mahkemesinin kararının kesinleşip kesinleşmediğinin sorulmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Danıştay aşamasında olan 5. İdare Mahkemesinin kararının kesinleşmesinin beklenmesine hükmetti.

Duruşma, daha sonra 25 Aralık saat 11.00'e ertelendi.