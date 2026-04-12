Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan, Netanyahu'ya Tepki: "Türkiye Cumhuriyeti Katliamcıların İthamlarını Dikkate Almaz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamalarına sert yanıt vererek Türkiye'nin katliamcılara karşı tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

(İSTANBUL) - Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun sözlerine tepki gösterdi.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında, "Bütün Ortadoğu'da katliam, soykırım ve hukuk dışı saldırılarla masumların kanına girenler! Türkiye Cumhuriyeti, katliamcıların ithamlarını dikkate almaz. Kürtler ise soykırımcılarla yan yana gelmeyecek bir onura sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti'ne parmak sallayarak, başlattığınız bu hukuk dışı savaşı meşrulaştıramazsınız!" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

