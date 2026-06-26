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Ekrem İmamoğlu'ndan Kadir İnanır İçin Başsağlığı Mesajı

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Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hayatını kaybeden usta oyuncu Kadir İnanır için başsağlığı mesajı yayımladı.

(İSTANBUL) - Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hayatını kaybeden usta oyuncu Kadir İnanır için başsağlığı mesajı yayımladı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden paylaşılan mesajında, "'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın İlyas'ını, 'Köprü'nün Ahmet'ini, 'Yılanların Öcü'nün Kara Bayram'ını, '72. Koğuş'un Ahmet Kaptan'ını, 'Tatar Ramazan'ı kaybetmişiz. Kadir ağabeyin sinemada canlandırdığı her karakter aslında bizden biriydi. Onurlu, namuslu, haksızlığa boyun eğmeyen bir adamdı ve bu yüzden onu sevdik. Kendisini, sanat hayatının yanında toplumsal meselelere dair duyarlılığı ve her daim barış için atan güzel yüreği ile hatırlayacağız. Hepimizin başı sağolsun. Nur içinde yat Kadir İnanır." dedi.

Kaynak: ANKA
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