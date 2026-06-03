İmamoğlu'ndan Gençlere Mesaj: Zaman Kurtarıcı Bekleme Zamanı Değildir

(ANKARA) - Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gençlere seslenerek, "Sevgili gençler, zaman bir kurtarıcı bekleme zamanı değildir. Sizin hür fikriniz, hür vicdanınız sizin için en doğru rehberdir." dedi.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gençlere yönelik mesaj yayımladı. İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinden paylaşılan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, zaman bir kurtarıcı bekleme zamanı değildir. Sizin hür fikriniz, hür vicdanınız sizin için en doğru rehberdir. Bu ülkenin aydınlık yarınlarını kurmak hepimizin üzerine düşen bir vazifedir. Sonunda hem kendi geleceğinizi kurtaracak hem de sizden sonrakilere gururla anlatacağınız bir özgürlük destanınız olacak."

Kaynak: ANKA