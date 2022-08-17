İmamoğlu'ndan kentsel dönüşüm hamlesi: Riskli yapıların yenilemesi için 3.450 TL kira desteği verilmesini meclisimize getireceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki riskli yapıların Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yeniden yapılandırmak için belediye meclisinden yetki isteyeceğini açıkladı. İmamoğlu, "İster kiracı ister ev sahibi olsun riskli yapıların yenilemesi için 3.450 TL kira desteği verilmesini meclisimize getireceğiz" dedi

Esenler Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tamamlanan 1'inci etap teslim törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm destek ödemeleri kapsamında verilen kira yardımlarına yüzde 30'luk bir artış yaptıklarını ve 1150 liradan 1500 liraya, 2000 liradan 2600 liraya çıkarıldığını duyurmuştu.

MECLİSTEN YETKİ İSTENECEK

Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nin yıldönümünde sosyal medyadan paylaşımda bulundu. İmamoğlu ,riskli yapıların yenilenmesi için 3.450 TL kira desteği verilmesine ilişkin belediye meclisinden yetki isteyeceklerini açıkladı.

'80 BÖLGE PLANI HAZIRLADIK'

İmamoğlu yaptığı paylaşımda 17 Ağustos 1999 depreminde hayatını kaybedenlerini anarak başladı. Afetin siyaseti olmayacağını vurgulayan İmamoğlu, "Yıllardır çözümsüz bir biçimde bekleyen yüksek konut ve nüfus alanlarımızı yeniledik. Başta çözümsüz ve tıkanmış plan sorunlarına ilişkin 80 bölge planı hazırladık ve ilçelere gönderdik. Toplamda 600 bin problemli yapıdan bahsediyoruz. Burada hepimizin çocukları ve aileleri yaşıyor" dedi

3.450 TL KİRA YARDIMI

İmamoğlu açıklamasına şöyle devam etti: "Riskli yapısını dönüştürmek isteyen İstanbullular için teknik ve garantör şuan anahtar teslim sunan 'İstanbul Platformu'nu açtık İBB'nin elindeki stokları kullanabilmesi için yetki isteyeceğiz. 'Kentsel dönüşüm proje' alanlarında kullanmak için yetki isteyeceğiz. Riskli bölgelerde yaşayan özellikle kiracı vatandaşlarımıza kira desteği sağlayacağız. İster kiracı ister ev sahibi olsun riskli yapıların yenilemesi için 3.450 TL kira desteği verilmesini meclisimize getireceğiz. Biz tespitleri yaptık, imar planlarını geçirdik. Siz de binanızı yenilemek için başvurun."