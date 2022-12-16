İmamoğlu'ndan "Çöpünü toplamaktan aciz" diyen Bakan Soylu'ya yanıt: Daha bunu bilmiyor
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Çöpünü toplamaktan aciz" şeklindeki açıklamalarına yanıt veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Büyükşehirlerde çöpleri ilçe belediyelerinin topladığını dahi bilmiyor. Göreve başlarken bu konularda tek bir kitap okumadığını söylemişti. Hala okumamaya devam ediyor. İşini iyi yapmaya gayret etsin şu kalan 3-5 ayında" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan kendisine "Çöpünü toplamaktan aciz, İETT Otobüslerini çalıştırmaktan aciz, İstanbul'un ve tarihin en başarısız belediye başkanını; Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile kıyaslamak hadsizlik olur." diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt geldi.