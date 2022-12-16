İmamoğlu'ndan "Çöpünü toplamaktan aciz" diyen Bakan Soylu'ya yanıt: Daha bunu bilmiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Çöpünü toplamaktan aciz" şeklindeki açıklamalarına yanıt veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Büyükşehirlerde çöpleri ilçe belediyelerinin topladığını dahi bilmiyor. Göreve başlarken bu konularda tek bir kitap okumadığını söylemişti. Hala okumamaya devam ediyor. İşini iyi yapmaya gayret etsin şu kalan 3-5 ayında" dedi.