İmamoğlu'ndan Çekmeköy Mitingine Mesaj:  Ülkeyi Şu ya da Bu Partinin Evlatları Değil, Milletin Evlatları Yönetecek

(İSTANBUL) - Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Hiç kimseyi piyasanın acımasız koşulları karşısında çaresiz bırakmayacağız. Herkes devletin adaletli, merhametli, güçlü elini yanında bulacak. Kimse kendini yalnız, güvencesiz ve bir başına hissetmeyecek. Devletin bütün yöneticileri, vatandaş karşısında haddini bilecek. Milletimiz, bu ülkenin ve devletin tek sahibi olduğunu bilecek, görecek, hissedecek. Ülkeyi şu ya da bu partinin evlatları değil, milletin evlatları yönetecek. Hepimiz için, hep birlikte başaracağız." dedi.

İmamoğlu, CHP'nin Çekmeköy'de düzenlediği mitinge bir mesaj gönderdi. İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tarafından okunan mektubunda şunları söyledi:

"Ne güzelsin Çekmeköy, ne güzelsiniz Çekmeköylüler. İstanbul'un bir ucu Silivri'den, Çekmeköy'e kocaman bir merhaba. Değerli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, cesur gençler, canım çocuklar; sizlere özlemle sarılıyorum, her birinizi tek tek hasretle kucaklıyorum. Çekmeköy'ün öz evladı, Orhan Çerkez Başkanım, bu güzel ilçemizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkçı ve icraatçı uygulamalarının en güzel örneklerini sergiliyor. Kendisine teşekkür ediyor, canla başla milletin hizmetinde olduğu için tebrik ediyorum. Cesur yoldaşlığını can-ı gönülden hissediyorum.

Çekmeköylüler 2019'dan bu yana bizleri, bu güzel ilçeye yaptığımız hizmetlerle çok iyi tanıdı. Göreve geldiğimiz günden bu yana hiç durmadık, hiç yorulmadık. İstanbul'un her noktasına aynı özenle, aynı sevgiyle, aynı adaletle hizmet ettik. İstanbul ve Türkiye tarihinin en kapsamlı, en büyük metro yatırımını yapan yönetimiz. Bu çerçevede, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattımızın ilk etabını hizmetinize sunduk. İkinci etapta çalışmalarımız hızla devam ediyor. Şile yolundaki önemli bir trafik problemini çözmek için, Taşdelen-Yenidoğan Kavşağı'nın temelini attık. Dere yataklarının, yeşil alanların imar rantına kurban gitmesine asla izin vermedik, Serindere Yaşam Vadisi'ni ve Rahmi Demir Kent Ormanı'nı açtık. Hamidiye ve Sultançiftliği mahallerimizde kreşlerimizi çocuklarımız ve aileleriyle buluşturduk. Merkez mahallemize de çok yakında bir Yuvamız İstanbul kreşi geliyor. Çocuklarımıza ücretsiz Halk Süt ulaştırdık. Annelerimiz Anne-kart sahibi oldu. Gençlerimize ve çocuklarımıza burs imkanları sağladık. Çiftçilerimize, üreticilerimize daha önce hiç görmedikleri destekleri sunduk. Hiçbir ayrım yapmadan darda olanın, zorda kalanın yanında olduk, olmaya devam ediyoruz.

"Yalnızca ve yalnızca milletin hakkını millete vermek için çalıştık"

Bu hizmetleri bir kişiye yaranmak için, bir koltuğun sevdasıyla ya da bir makamın hevesiyle yapmadık. Tüm gücümüzle, tüm vatanseverliğimizle, yalnızca ve yalnızca milletin hakkını millete vermek için çalıştık. Çok daha fazlasını tüm Türkiye'de yapacağız. Her şeyden önce, temelini adaletten alan, bir kişinin değil, kurumların, kuralların üstün olduğu bir devlet yapısı kuracağız. Devlet, bazı kişilerin, kesimlerin değil, herkesin hak ve hürriyetlerinin güvencesi olacak. Her vatandaş insanca ve onurlu yaşama koşullarına sahip olacak. Herkes emeğinin, alın terinin karşılığını sonuna kadar alacak. Emekçiler de alacak, emekliler de alacak. Tarlada, atölyede, ofiste, fabrikada… Nerede olurlarsa olsunlar, bu ülkenin bütün üreticileri, girişimcileri en sağlıklı, en karlı üretim, yatırım ve ticaret koşullarına kavuşacak.

Hiç kimseyi piyasanın acımasız koşulları karşısında çaresiz bırakmayacağız. Herkes devletin adaletli, merhametli, güçlü elini yanında bulacak. Kimse kendini yalnız, güvencesiz ve bir başına hissetmeyecek. Devletin bütün yöneticileri, vatandaş karşısında haddini bilecek. Milletimiz, bu ülkenin ve devletin tek sahibi olduğunu bilecek, görecek, hissedecek. Ülkeyi şu ya da bu partinin evlatları değil, milletin evlatları yönetecek. Hepimiz için, hep birlikte başaracağız. Herkes için, her yerde adaletin ve hürriyetin egemen olduğu, insanca, hakça bir düzen kuracağız. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak; çünkü biz haklıyız, yılmayacağız. Her şey çok güzel olacak; çünkü biz çok çalışacağız. Kalın sağlıcakla. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı."