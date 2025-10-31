İmamoğlu: 'Kumpas alenen çökmüştür'

(ANKARA) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Etkin pişmanlık adı altında kurgulanan kumpas alenen çökmüştür. Daha önce 'iftiracı' yapılıp tahliye edilen bir kişinin ifadelerindeki çelişkiler nedeniyle yeniden tutuklanması, bu dosyanın nasıl bir yöntemle yürütüldüğünü açıkça gösteriyor." dedi.

Ekrem İmamoğlu, X sosyal medya platformundaki "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Etkin pişmanlık adı altında kurgulanan kumpas alenen çökmüştür. Daha önce 'İftiracı' yapılıp tahliye edilen bir kişinin ifadelerindeki çelişkiler nedeniyle yeniden tutuklanması, bu dosyanın nasıl bir yöntemle yürütüldüğünü açıkça gösteriyor. Bugün bu çelişkileri tespit edenler, aynı beyanlarla tutuklanan insanlar için ne diyecek?

"Hukuka ve gerçeklere aykırı ifadelere dayanan tutuklama açıkça hak ihlalidir"

O tutarsız ifadeler yüzünden özgürlüğünden edilenler, ailelerinden koparılanlar adaleti nerede arayacak? Aklınız şimdi mi başınıza geldi? Hukuka ve gerçeklere aykırı ifadelere dayanan tutuklama açıkça hak ihlalidir. İnsanlara, eşini, çocuğunu ya da kardeşini cezaevinden kurtarmak için baskı yapmak, önlerine konulan metinleri imzalatmak için zorlamak açık bir hukuka aykırılıktır.

"Adalet, siyasi amaçlarla eğilip bükülemez"

Devletin görevi o insanları köşeye sıkıştırmak değil, hukuku işletmek ve adaleti sağlamaktır. Adalet, siyasi amaçlarla eğilip bükülemez. İstanbul'un iradesine kumpas kurmaya çalışanlar şunu artık anlamalı: Millet kirli oyunlara teslim olmaz. Hukuk, bir gün herkes için gerçek anlamıyla işlemeye başlayacak. ve biz o güne kadar doğruları söylemeye, milletin iradesini savunmaya devam edeceğiz."