Üye Girişi
Haberler

İmamoğlu: İstanbul'dan olağanüstü bir demokrasi meşalesi yakılacak

Güncelleme:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Altınşehir Meydanı'nda düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, İstanbul'un yerel seçimlerinin demokrasi için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti ve sosyal hizmetlere devam edeceklerini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu yerel yönetim seçimi, İstanbul'dan olağanüstü bir demokrasi meşalesini yakacak." dedi.

İmamoğlu, Başakşehir Altınşehir Meydanı'nda düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, kendisinin ve partisinin hiç kimseyi siyasi tercihleri ile kimliğinden dolayı yargılamadığını söyledi.

Dillerinde insanları "oy veren" veya "oy vermeyen" diye bir tasniflemenin olmadığını belirten İmamoğlu, "Hizmetlerimiz insanımız için. Bu hizmetlerimizi insanlarımıza verirken ihtiyaçlarını yine sizlerden dinliyoruz. Sizler, bize yol gösteriyorsunuz. Onun için bizim aramızdaki diyalog, bizim aramızdaki köprü çok değerli." diye konuştu.

İmamoğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerinin demokrasi için önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

"Bu ittifakın içinde herkes var"

İstanbul'un bu seçimlerde önemli bir yere sahip olduğunu anlatan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"İnsanlarımızla yeni bir tarih yazıyoruz. Bu tarihin içinde müthiş bir toplumsal ittifak var. Bu ittifakın içinde herkes var. Bütün siyasi görüşler, bütün siyasi partiler var. Bu yerel yönetim seçimi, İstanbul'dan olağanüstü bir demokrasi meşalesini yakacak. Artık hiç kimse 'Ben bu topluma, bu şehre, bu ülkeye tek başına hükmederim. Ben ne dersem o olur.' diyemeyecek. Bütün o antidemokratik ruhu hep beraber tarihe gömeceğiz."

Ekrem İmamoğlu, Kent Lokantası, gıda yardımı ve burs gibi sosyal hizmetlere devam edeceklerini kaydederek, 31 Mart'tan sonra sosyal yardım paketini daha da genişleteceklerini sözlerine ekledi.

Buluşmaya, CHP Başakşehir Belediye Başkan adayı Mesut Öksüz ile bazı partililer de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ekrem İmamoğlu Başakşehir Altınşehir İstanbul Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Erzurum Palandöken Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum Palandöken adayı İsmail Kaya kimdir? DEM Parti Erzurum Köprüköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum Köprüköy adayı Mehmetraşit Tatlı kimdir? DEM Parti Erzurum Karayazı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum Karayazı adayı Bahar Göksu kimdir? DEVA Partisi Urla adayı Gökhan Çetin kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Urla belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Torbalı adayı Serkan Yaşar kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Torbalı belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Erzurum Karaçoban Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum Karaçoban adayı Kazim Erhan kimdir? DEVA Partisi Tire adayı Fatma Yıldırım kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Tire belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Selçuk adayı Rabia Beyaz kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Selçuk belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Erzurum Horasan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum Horasan adayı Şahabettin Güldür kimdir? DEM Parti Erzurum Hınıs Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum Hınıs adayı Gürsel Eren kimdir? DEVA Partisi Seferihisar adayı Emin Yüce kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Seferihisar belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Ödemiş adayı Cansu Ağartan kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Ödemiş belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Narlıdere adayı Mustafa Akkuş kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Narlıdere belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Menemen adayı Şeyhmus Dal kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Menemen belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Menderes adayı Gülhan Akyol kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Menderes belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title