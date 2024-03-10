İmamoğlu: İstanbul'dan olağanüstü bir demokrasi meşalesi yakılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu yerel yönetim seçimi, İstanbul'dan olağanüstü bir demokrasi meşalesini yakacak." dedi.

İmamoğlu, Başakşehir Altınşehir Meydanı'nda düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, kendisinin ve partisinin hiç kimseyi siyasi tercihleri ile kimliğinden dolayı yargılamadığını söyledi.

Dillerinde insanları "oy veren" veya "oy vermeyen" diye bir tasniflemenin olmadığını belirten İmamoğlu, "Hizmetlerimiz insanımız için. Bu hizmetlerimizi insanlarımıza verirken ihtiyaçlarını yine sizlerden dinliyoruz. Sizler, bize yol gösteriyorsunuz. Onun için bizim aramızdaki diyalog, bizim aramızdaki köprü çok değerli." diye konuştu.

İmamoğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerinin demokrasi için önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

"Bu ittifakın içinde herkes var"

İstanbul'un bu seçimlerde önemli bir yere sahip olduğunu anlatan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"İnsanlarımızla yeni bir tarih yazıyoruz. Bu tarihin içinde müthiş bir toplumsal ittifak var. Bu ittifakın içinde herkes var. Bütün siyasi görüşler, bütün siyasi partiler var. Bu yerel yönetim seçimi, İstanbul'dan olağanüstü bir demokrasi meşalesini yakacak. Artık hiç kimse 'Ben bu topluma, bu şehre, bu ülkeye tek başına hükmederim. Ben ne dersem o olur.' diyemeyecek. Bütün o antidemokratik ruhu hep beraber tarihe gömeceğiz."

Ekrem İmamoğlu, Kent Lokantası, gıda yardımı ve burs gibi sosyal hizmetlere devam edeceklerini kaydederek, 31 Mart'tan sonra sosyal yardım paketini daha da genişleteceklerini sözlerine ekledi.

Buluşmaya, CHP Başakşehir Belediye Başkan adayı Mesut Öksüz ile bazı partililer de katıldı.