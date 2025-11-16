İmamoğlu: İddianame Siyasi Bir Operasyon

(İSTANBUL) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İBB iddianamesinin anlatıldığı hesaplara erişim engeli getirilmesini "gerçeklerin engellenmesi" olarak niteledi ve AK Partililerin iddianameyi anlatma kararına ilişkin, "AK Partili ilgililere teşekkürler. İddianamenin tümüyle siyasi olduğunu tüm dünyaya kanıtladınız" değerlendirmesini yaptı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin değerlendirmede bulundu. İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İddianamesine güvenen yasaklara sığınmaz. Tutarsızlıklarınızı ortaya koyan sosyal medya hesaplarımızı yasaklayarak ancak bizim haklılığımızı tespit edersiniz. Ortada bir 'milli güvenlik' meselesi varsa; o da Türkiye demokrasisine, hak ve özgürlüklerine dönük bu anlamsız, vasat saldırılardır. Söze karşı yasaklama, ifade özgürlüğüne karşı sansür, gerçeklere karşı engellemeler, kapatmalar…

Ayrıca bu iddianamenin kampanyasını yapmaya karar veren Ak Partili ilgililere teşekkürler. Tutuklanmamın, operasyonun ve iddianamenin tümüyle siyasi olduğunu ve sahibinin belli olduğunu tüm Türkiye'ye ve dünyaya kanıtladınız.

Bir avuç muhterisle karşı karşıyayız. Ülkenin bütün sorunlarını unutmuş ve aylar önce söylediğimiz gibi çıldırmışsınız! Ne güzel ki kazanan kaba güç değil, akıl olacak!"