İmamoğlu'ndan İstanbul'un Fethi'nin 573. Yıldönümü Mesajı: "Gönülleri Kazanmak İçin Mücadeleye Devam Edeceğiz"

(İSTANBUL) - Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u yalnızca askeri bir zaferle değil, gönülleri kazanarak fethettiğini belirterek, "Biz de gönülleri fethetmek için yola çıktık. Bütün gönülleri kazanmak için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

İmamoğlu, İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün, 29 Mayıs. Bugün, İstanbul'un Fethi'nin 573. yıldönümü. Asırlar boyu ne ordular ne komutanlar İstanbul kapısından eli boş döndü ama gün geldi, yöntem ve araçları değiştiren Mehmet fethetti, Fatih oldu. Sadece bu kadim şehri değil, bu şehirde yaşayanların gönlünü de fethetti. Böylece fethi kalıcı kıldı. Biz de gönülleri fethetmek için yola çıktık. Bütün gönülleri kazanmak için mücadeleye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA