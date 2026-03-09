Haberler

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının ilk duruşması sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İmamoğlu davasının ilk duruşmasında sanık avukatları, mahkeme heyetinin bağımsızlığını yitirdiğini belirterek reddihakim talebinde bulundu. Duruşmada, avukatların usule ilişkin talepleri değerlendirilmeye devam ediyor.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında sanık avukatları reddihakim talebinde bulundu."

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Hasan Fehmi Demir, usule ilişkin söz aldı.

Avukat Demir, mahkemenin bağımsızlık ve tarafsızlığını yitirdiğini öne sürerek, reddihakim talebinde bulundu.

İmamoğlu'nun avukatı Fikret İlkiz de sanık savunmalarının sırasını, duruşma salonunun kapısına asılan listeyle öğrendiklerini, ölçülülük konusunda heyete güvenmediklerini ifade ederek, yargı ilkelerine uymadıkları iddiasıyla mahkeme heyetini reddettiklerini söyledi.

Bazı sanık avukatları ise reddihakim talebi karara bağlanmadan duruşmaya devam etmenin usule aykırı olduğunu belirterek, talebin karara bağlanmasını istedi.

Duruşma, avukatların usule ilişkin taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.

Kaynak: AA / Melike Gallenkuş Ayfar
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Yine havada imha edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evleneceği adamın sosyal medyada yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti

Evleneceği adamın yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti
Eşini odadan çıkardıktan 10 saniye sonra havalara uçtu

Eşini odadan çıkardıktan 10 saniye sonra havalara uçtu
Kardeşine söyleneni duyunca okulu basıp 2 öğrenciyi darp etti

Kardeşine söyleneni duyunca okulu basıp 2 öğrenciyi darp etti
Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı

Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı
Evleneceği adamın sosyal medyada yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti

Evleneceği adamın yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti
İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler

Yeni lidere Çin'den ilk yorum
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor

Orta Doğu'daki savaş ülkenin kalbini de vurdu! Büyük kriz kapıda