"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında beşinci duruşma sona erdi

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın duruşması yarına ertelendi."

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya verilen arada, izleyicilerin bulunduğu alana geçmesi istenen CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, avukat bölümünde oturmaya devam etti.

Yaklaşık 1 saatlik ara boyunca Özer'in, avukat bölümünden ayrılmaması üzerine mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi.