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"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında 9 sanığa tahliye kararı

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İmamoğlu'na yönelik 'çıkar amaçlı suç örgütü' davasında 68'i tutuklu 414 sanıktan 9'unun tahliyesine karar verildi. Toplam tahliye sayısı 51'e yükseldi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 68'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada toplam 9 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmada, aylık tutukluluk incelemesinde bulunuldu.

Mahkeme, sanıklar iş insanı Yunus Göçer, yönetmen ve yapımcı Hasan Yalaz, Kültür AŞ Bilgi Teknolojileri Müdürü Erdinç Çolak, eski İBB Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman, reklamcı Alper Aydın, firari sanık Murat Gülibrahimoğlu'nun çalışanı Ahmet Güldü, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu ile eski Kültür AŞ İhale ve Satın Alma Müdürü Halit Burak Atalan'ın tahliyesine karar verdi.

Toplam 59 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

Duruşma, pazartesi günü sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam edecek.

Daha önce yargılama sürecinde birleşen dosyadakilerle birlikte 42 sanığın tahliyesi kararlaştırılmıştı.

Bugünkü kararın ardından dosyada tahliye edilenlerin sayısı toplam 51 oldu.

Davada, savunması alınması beklenen 11 tutuklu sanık kaldı.

Kaynak: AA / Melike Gallenkuş Ayfar
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