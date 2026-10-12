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İmamoğlu dahil 53'ü tutuklu 436 sanık 95'inci duruşmada hakim karşısına çıktı

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İBB’ye yönelik ‘Yolsuzluk’ davasında, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 53’ü tutuklu 436 sanık 95’inci duruşmada hakim karşısına çıktı. İmamoğlu’nun 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 436 sanık, 95'inci duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşma sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri' olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet', 'Suç gelirlerinin aklanması', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'Kişisel verilerin kaydedilmesi', 'Kişisel verileri ele geçirme ve yayma', 'Suç delillerini gizleme', 'Haberleşmenin engellenmesi', 'Kamu malına zarar verme', 'Rüşvet alma', 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'İrtikap', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'İhaleye fesat karıştırma', 'Çevrenin kasten kirletilmesi', 'Vergi usul kanununa muhalefet', 'Orman kanununa muhalefet' ve 'Maden kanununa muhalefet' suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Tutuksuz sanık Mustafa Duhan Demir, "Hakkı Demir Vakfı'nın başkan vekiliyim. Aile vakfımız tarafından sahip olunan Kısıklı'daki parsele ilişkin bir plan tadilatı yaptık. Nazım İmar Planı'nı yapmaya yetkili olan idare Büyükşehir Belediyesi olduğu için Büyükşehir'e başvurduk. Hazırlanması gereken raporlar ve takip edilmesi gereken süreçler olduğu için bir uzmanla anlaştık. Şehir plancısı Adem Altıntaş bütün plan açıklama raporlarını yazdı. Büyükşehir'den istediğimiz plan değişikliği talebimizin hukuka aykırı hiçbir tarafı yok. Mayıs 2021'de Adem Altıntaş plan açıklama raporunu Büyükşehir'e sundu. O tarihlerde mevzuat gereği kurumların en geç 60 gün içerisinde görüşlerini sunması gerekiyordu. Temmuz 2021 gibi meclis gündemine alınacağını söyledi Altıntaş. Başvurudan bir süre sonra Altıntaş bana, 'Kurum görüşlerinin olumlu olması için para istiyorlar' dedi. Bunu duyunca kimseye hukuken yapılması gereken bir işte para vermeyeceğimi ifade ettim. Temmuz 2021'e geldiğimizde Altıntaş'a, 'Hangi aşamadayız?' diye sordum. 'İşi AK Parti'nin işi olarak görüyorlar, ayak sürüyorlar' dedi. Adem Altıntaş'ın bana belirttiği sürüncemede bırakma etkisini göstermeye başladı. Mayıs ayındaki başvurumuz için kurum görüşleri Ekim 2021'de tamamlandı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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