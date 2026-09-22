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İmamoğlu dahil 436 sanık İBB yolsuzluk davasında 85. duruşmaya çıktı

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İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasının 85. duruşmasında, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 57'si tutuklu 436 sanık hakim karşısına çıktı. İddianamede İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 57'si tutuklu 436 sanık, 85'inci duruşmada hakim karşısına çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri' olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet', 'Suç gelirlerinin aklanması', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'Kişisel verilerin kaydedilmesi', 'Kişisel verileri ele geçirme ve yayma', 'Suç delillerini gizleme', 'Haberleşmenin engellenmesi', 'Kamu malına zarar verme', 'Rüşvet alma', 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'İrtikap', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'İhaleye fesat karıştırma', 'Çevrenin kasten kirletilmesi', 'Vergi usul kanununa muhalefet', 'Orman kanununa muhalefet' ve 'Maden kanununa muhalefet' suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

'KELEŞ, İHALEYİ ALMAMIZ DURUMUNDA SOSYAL YARDIM YAPMAMIZ GEREKECEĞİNİ SÖYLEDİ'

Tutuksuz sanık Sami Özge Arıoğlu, " İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden metro hattı ihalesine katılmamız için davet geldi. Üç firma anlaşarak tek çatı altında teklif verdik ve yapılan ihalede en avantajlı teklifi biz verdiğimiz için ihale üzerimizde kaldı. İhale onaylandıktan kısa bir süre sonra, yeterli rekabet oluşmadığı gerekçesiyle iptal edildi. Bana yöneltilen iddia şirketimizin ihale tarihinde kesinleşmiş SGK borcu bulunmasına rağmen borcumuz yoktur beyanıyla ihaleye katıldığımızdır. Bu doğru değildir. Şirketimizin ihale tarihi itibarıyla bu nitelikte bir borcu bulunmamaktadır. Fatih Keleş'i tanımıyorum. Kendisiyle daha önce hiçbir görüşmem olmamıştı. İhale tarihinden bir süre önce ağabeyime ulaşarak bizi hayır işinde bulunan, İBB'ye ait Kürek Yelken Sporları'nın yapıldığı bir sosyal tesise davet etti. Orada yapılan görüşmede Fatih Keleş bize bu ihaleyi almamız durumunda sosyal yardım yapmamız gerekebileceğini söyledi. Biz de kendisine bizden talep edilen sosyal yardımların net olması, şirket defterlerine kaydedebileceğimiz nitelikte olmaması gerektiğini söyledik. İş ortaklarımıza aktardık. Ortaklarımız ile sosyal yardım niteliğindeki hayır işleri olsa dahi ucu açık talepleri kabul edemeyeceğimiz konusunda mutabık kaldık. Kendisine ya da onun yönlendirdiği herhangi bir kişiye para vermedim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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