"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında görüntü çeken kişi gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam eden yargılama sırasında izinsiz görüntü çeken kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bulunan duruşma salonunda devam eden yargılama sırasında E.T'nin yetkisiz şekilde görüntü kaydı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, hakkında "yetkisiz olarak ses veya görüntülerin kayda alınması" suçundan soruşturma başlatılan şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 92'si tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan 30. duruşması sırasında, bir kişinin izinsiz görüntü çektiği belirlenmişti.